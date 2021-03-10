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Российские пользователи начали жаловаться на замедление работы Twitter

Многие сталкиваются с проблемами загрузки картинок и видео.

10 марта 2021, 08:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пользователи соцсети "Твиттер" в России начали жаловаться на замедление работы сервиса. О неполадках свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что многие юзеры сталкиваются с проблемами при загрузке картинок и видео. При этом замедление отмечено не только среди провайдеров большой тройки, но и более мелких компаний, предоставляющих доступ в Интернет.

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Ранее Лайф рассказывал, что трафик сервиса замедлил Роскомнадзор. Такое решение служба приняла из-за неудаления "Твиттером" запрещённой информации.

А в конце февраля стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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