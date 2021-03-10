В полиции раскрыли подробности погони со стрельбой за лихачом в Екатеринбурге

Поздно вечером накануне в Екатеринбурге сразу семь полицейских машин с сиренами и стрельбой гонялись за неуловимой "Ладой". Выяснилось, что парню, за которым устроили погоню правоохранители, всего 19 лет. Он наконец остановился только после того, как сотрудники ГИБДД прострелили все четыре колеса его машины. Об этом порталу E1.ru рассказали в пресс-службе полиции города.

"Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. При этом он неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения. Последовавшие требования об остановке нарушитель также проигнорировал. Тогда в соответствии с законом "О полиции" правоохранители были вынуждены применить табельное оружие", — пояснили полицейские.

Как уточнили в пресс-службе, когда у "Лады" были прострелены все колёса, она остановилась. Молодой водитель 2002 года рождения не пострадал. Вероятно, он не хотел останавливаться по требованию патрульных из-за того, что его автомобиль не числится на учёте. Ладу он приобрёл недавно и не зарегистрировал. Отмечается, что молодой человек был трезв.

"Автомобиль числился за прежним владельцем. При этом новый хозяин неоднократно совершал нарушения ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего собственника, который вскоре снял машину с учёта и заявил номера в розыск", — добавили в городском УМВД.

Теперь 19-летнему лихачу придётся отвечать за целый ряд административных нарушений. Так, его будут судить за невыполнение требований об остановке, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований страхования транспортного средства, а также за управление автомобилем без прав.

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