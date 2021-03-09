Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терёшина попалась за рулём "ягуара", числившегося в розыске
Выяснилось это, когда роскошное авто певицы остановили сотрудники ГИБДД для проверки.
Татьяна Терёшина. Фото © instagram / tanya_tereshina
В Москве сотрудники дорожной полиции остановили для стандартной проверки "ягуар", за рулём премиальной иномарки находилась российская модель, телеведущая и экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина. Артистка предъявила водительские права и свидетельство о регистрации. Стражи порядка пробили машину по базе и выяснили, что она объявлена в розыск. Об этом пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На 31-м километре Можайского шоссе была остановлена автомашина "Ягуар" под управлением 41-летней гражданки. В ходе проверки было установлено, что свидетельство о регистрации и государственный номер транспортного средства числятся в розыске", — сообщил собеседник издания.
Как оказалось, в августе прошлого года супруг певицы — бизнесмен Олег Курбатов — приобрёл для неё 328-сильный Jaguar FX. Машина была куплена с рук, и тогда мужчина пообещал продавцу в скором времени переоформить её на себя, но, по всей видимости, забыл это сделать. Через некоторое время на имя бывшего владельца автомобиля стали приходить приличные штрафы за неправильную парковку и другие нарушения.
"После первого штрафа было понятно, что машину так и не переоформили, пришлось позвонить новому владельцу, и он уверял меня, что скоро решит вопрос. Но приходили всё новые квитанции, мне снова и снова приходилось ему звонить. Честно говоря, надоело с ним общаться по этому поводу", — рассказал бывший хозяин "ягуара".
Как уточняет газета, штрафов было так много, что через пять месяцев терпение экс-владельца авто лопнуло и он самостоятельно подал заявление о снятии машины с регистрации. Таким образом, премиальный "ягуар" оказался вне закона, поскольку свидетельство о регистрации и госномера стали недействительны. Почти месяц Терёшина, не зная об этом, пользовалась автомобилем, пока её не остановили сотрудники ГИБДД. По информации издания, сейчас с документами уже всё в порядке.
"Никакой проблемы с машиной уже нет, на неё переоформили номера, и я спокойно ей пользуюсь", — подтвердила сама певица.
Согласно информации источника издания, все штрафы на "ягуар" действительно были погашены и сейчас машина юридически полностью чиста.
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