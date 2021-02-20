Не БМВ и "Мерседес". Эксперты назвали самые надёжные автомобили в мире
Рейтинг был основан на основании опроса 33 тысяч владельцев автомобилей 2018 года выпуска.
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Исследование надёжности различных марок автомобилей провела компания из США J.D. Power. Результаты были опубликованы на её сайте.
Эксперты изучили данные опроса свыше 33 тысяч владельцев машин 2018 года выпуска. Автомобилистов спрашивали о том, с какими проблемами они сталкивались за последние 12 месяцев эксплуатации транспортного средства. В результате оказались охвачены 177 конкретных неисправностей, которые объединили в восемь категорий.
В итоге самым надёжным брендом авто стал Lexus. На втором месте расположились машины марки Porsche, а третье место досталось KIA. При этом последние заняли самое высокое место среди автомобилей массового сектора. Также в топ вошли Toyota, Buick и Cadillac.
Стоит отметить, что самой надёжной моделью авто был признан Porsche 911. В компании уточнили, что уровень надёжности с годами только растёт.
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