Девушка заявила, что забеременела от ветра и родила ребёнка в тот же день

Жительница Индонезии утверждает, что забеременела от порыва ветра и родила ребёнка в тот же день. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.

Отмечается, что 25-летняя Сити Зайна из района Сидаун в Чианджуре на Западной Яве забеременела во время отдыха после молитвы. Она почувствовала, как ветер проникает в её половые органы.

Уже через 15 минут после этого Зайна ощутила сильную боль в животе, который стал увеличиваться. Меньше чем через сутки после этого она родила девочку весом 2,9 килограмма. Девушка уверяет, что не могла забеременеть естественным способом, так как в последние месяцы у неё не было нарушений менструального цикла.

История вызвала сильный резонанс в стране, ею даже заинтересовалась индонезийская полиция. Установлено, что с мужем Зайна рассталась около четырёх месяцев назад и у пары есть ребёнок. В историю с оплодотворением ветром правоохранители верят слабо, а вот в том, что к делу причастен бывший муж, полиция не сомневается.

В выходные проведать мать и ребёнка отправились врачи местных клиник, один из них предположил, что вероятнее всего Зайна испытала состояние, когда мать не знает о своей беременности до тех пор, пока не пойдёт на схватки.

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