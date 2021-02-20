В России создали программу для отслеживания травли в Сети

В межотраслевом инжиниринговом центре "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали специальную программу, позволяющую отслеживать негативный контент и травлю в социальных сетях. Об этом пишут "Известия".

"С её помощью можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно когда многие сферы жизни погружены в Интернет и онлайн", — отметили специалисты.

Стоит отметить, что данная программа может определять ключевые слова в Сети и находить первоисточники сообщений о буллинге. После определения первоисточника алгоритм включает систему мониторинга и начинает отслеживать ситуацию. Программа будет следить за сообщениями в течение двух недель. Система уже запатентована и может начать использоваться в этом году.

По результатам исследования Mail.ru Group выяснилось, что свыше половины россиян сталкивались с травлей в соцсетях. При этом каждый четвёртый житель страны становился жертвой буллинга. Самыми распространёнными формами выражения агрессии стали разовые комментарии, осуждения и троллинг.

Ранее сообщалось, что школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы.

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