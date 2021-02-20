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Россиянам объяснили, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

Специалист посоветовал не затягивать разговор со злоумышленником.

20 февраля 2021, 01:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Одинокие пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников-гипнотизёров. Использующим технику нейролингвистического программирования (НЛП) злоумышленникам достаточно провести всего один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы. Об этом рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев, передаёт агентство "Прайм".

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Чтобы не попасть под влияние "заботливого" мошенника с мягким голосом и не выдать ему пароль банковской карты, следует сразу прервать разговор, посоветовал специалист. При этом в самом начале стоит поинтересоваться, как зовут собеседника, выяснить адрес компании, которую он якобы представляет. Это может привести преступника в замешательство, и он сам повесит трубку.

"Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить, и тогда можно сразу убедиться во лжи", — уточнил Салынцев.

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Эксперт добавил, что основной механизм НЛП, которым пользуются мошенники, — это речевая подстройка под жертву. Наиболее подвержены к подобному воздействию люди истерического, художественного или сангвинического склада. При этом противостоят гипнозу недоверчивые люди мыслительного склада, склонные к анализу.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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