Россиян предупредили о мошенничестве при продажах тестов на антитела к коронавирусу

В "Роскачестве" рассказали о работе мошеннических онлайн-магазинов по продаже тестов на антитела к коронавирусу в России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие — с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счёта и прочим. Однако в итоге при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника и никакого товара жертва, конечно, не получает", — сообщили эксперты.

Чтобы не быть обманутыми, специалисты рекомендуют проверять среднюю цену на услугу. Отмечается, что насторожить пользователя должны огромные скидки, часто цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50% и больше. Также следует проверять подлинность сайта, в частности правильность доменного имени в адресной строке. Эксперты также не советуют переходить по ссылке из письма, а вводить адрес магазина самостоятельно.

Кроме того, приняв решение приобрести товар, лучше поискать информацию о магазине в Сети, но не вводить свои данные на таком сайте, если найти её не удалось. В "Роскачестве" напомнили, что мошенники могут создавать фейковые сайты с положительными отзывами о своих же магазинах, а значит, нужно быть бдительными. Также эксперты советуют проверять адресата денежного перевода.

В организации рекомендуют приобретать тесты только в проверенных и известных магазинах, а лучше всего — в аптеках.

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