Учёные оценили эффективность первой дозы вакцины Pfizer в 85%

Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы. К такому выводу пришли исследователи израильского медицинского центра имени Хаима Шибы в Тель-а-Шомере, сообщается в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие семь тысяч сотрудников больницы, которые получили первую дозу препарата в январе. После этого исследовательская группа "отметила 85-процентное снижение симптоматически выраженных случаев коронавируса в период между 15–28 днями после вакцинации", говорится в релизе.

При этом на 75% снизилось общее число инфицированных, в том числе бессимптомных носителей. Отмечается, что данное исследование поддерживает решение Правительства Великобритании начать вакцинацию своих граждан однократной дозой вакцины.

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