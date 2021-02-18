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Учёные доказали, что южноафриканский штамм коронавируса снижает иммунный ответ вакцины Pfizer

Однако специалисты считают, что антител всё равно хватит.

18 февраля 2021, 04:00
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Американские учёные выяснили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма при вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Их доклад опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

Специалисты воспроизвели геном мутации и противопоставили клетки вируса образцам крови 15 привитых пациентов. В результате учёные установили, что объём антител снизился в два раза по сравнению с самым распространённым вариантом ковида.

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Тем не менее директор института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотт Уивер считает, что вакцина Pfizer всё равно надёжно защищает от южноафриканского штамма. По его словам, снижение на две трети относительно небольшое, если сравнивать с вакцинами от других вирусов, имеющих куда больше вариаций, чем SARS-CoV-2.

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В самой компании же заявили, что готовы обновить вакцину, если она не будет действовать против какого-либо штамма.

Ранее в Финляндии был обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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