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Японские медики оказались вынуждены выбросить миллионы доз вакцины от ковида

Виной тому стал дефицит специальных шприцев.

16 февраля 2021, 13:05
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

В Японии медикам придётся выбросить миллионы доз вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Это случилось из-за нехватки специальных шприцев.

"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими производителями", — пояснил Като.

Загвоздка заключается в том, что в одном флаконе с вакциной Pfizer препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его можно только с помощью специальных шприцев. При использовании же обычного шприца каждая шестая доза вакцины будет теряться, и в результате уже заказанной партией Pfizer будут вакцинированы не 72 миллиона человек, как планировалось, а лишь 60 миллионов.

Жителю Сингапура по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Pfizer и BioNTech

Жителю Сингапура по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Pfizer и BioNTech

Напомним, ранее в Японии был выявлен первый очаг заражения "британским" штаммом коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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