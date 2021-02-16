Японские медики оказались вынуждены выбросить миллионы доз вакцины от ковида
Виной тому стал дефицит специальных шприцев.
Фото © ТАСС
В Японии медикам придётся выбросить миллионы доз вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Это случилось из-за нехватки специальных шприцев.
"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими производителями", — пояснил Като.
Загвоздка заключается в том, что в одном флаконе с вакциной Pfizer препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его можно только с помощью специальных шприцев. При использовании же обычного шприца каждая шестая доза вакцины будет теряться, и в результате уже заказанной партией Pfizer будут вакцинированы не 72 миллиона человек, как планировалось, а лишь 60 миллионов.
Напомним, ранее в Японии был выявлен первый очаг заражения "британским" штаммом коронавируса.
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