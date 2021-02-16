Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта
Впервые ограничения ввели 22 декабря 2020 года из-за "британской" мутации коронавируса.
Фото © Shutterstock
Приостановка авиасообщения с Великобританией, введённая в конце декабря из-за мутировавшего штамма коронавируса, продлена до 16 марта включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.
Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.
Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России. Пока в нашей стране зафиксирован один случай, пациент чувствует себя хорошо.
Выбор редакции
Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями
В Кремле заявили, что Путину доступны все материалы по делу Сафронова
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде – видео
На Ямале хаски покусала семерых детей из интерната
Комментариев: 0