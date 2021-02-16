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Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта

Впервые ограничения ввели 22 декабря 2020 года из-за "британской" мутации коронавируса.

16 февраля 2021, 11:02

Фото © Shutterstock

Приостановка авиасообщения с Великобританией, введённая в конце декабря из-за мутировавшего штамма коронавируса, продлена до 16 марта включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.


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Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России. Пока в нашей стране зафиксирован один случай, пациент чувствует себя хорошо.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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