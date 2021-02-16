Адвокат Навального заявил, что с оплатой штрафа его подзащитному могут помочь сторонники

Адвокат Кобзев — о грозящей Навальному сумме штрафа. Видео © LIFE

В случае признания Алексея Навального виновным по делу о клевете ему может грозить крупный штраф. Но сумма не так важна, ведь на его оплату могут скинуться сторонники блогера. В этом уверен адвокат обвиняемого Вадим Кобзев.

"А уж сама сумма, я думаю, не имеет значения, она для него значительная, но, если что, соберём, наверное, соберут его сторонники", — заявил адвокат.

Напомним, в одном из своих роликов Алексей Навальный назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку заявлений блогера.

Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. 20 февраля ожидается выступление блогера с последним словом, после чего судья огласит приговор.

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