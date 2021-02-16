Кремль заявил о "маниакальной настойчивости" ЕС и США в вопросе санкций
Россия находится в состоянии постоянной мобилизации, отметил Песков.
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Кремль заявил о "маниакальной настойчивости" ЕС и США в вопросе санкций. Видео © LiFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на маниакальную настойчивость ЕС и США в разговорах о новых антироссийских санкциях. Он подчеркнул, что Москва выступает за диалог.
"Мы не приветствовали бы это. Надеемся, что всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", — ответил Песков на вопрос, готова ли Москва к жёстким санкциям.
Вместе с тем любые потенциальные угрозы обязывают Россию к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям, добавил представитель Кремля.
Как ранее сообщал Лайф, в начале февраля немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока – 2". Вместе с тем в бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам.
Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил эту информацию, отметив, что трубопровод будет построен, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс.
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