Песков подтвердил, что Путин встретится с лидерами думских фракций 17 февраля
СМИ писали, что речь пойдёт об индексации пенсий работающим пенсионерам, развитии экономики, недопустимости перевода образования в онлайн-формат и защите суверенитета России от "цветных революций".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с главами фракций Государственной думы завтра, 17 февраля.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев анонсировал, что глава государства проведёт встречу с лидерами фракций до конца текущей недели. По данным "Известий", речь пойдёт об индексации пенсий работающим пенсионерам, развитии экономики, недопустимости перевода образования в онлайн-формат и защите суверенитета России от "цветных революций".
Напомним, что Песков не стал анонсировать сроки формирования списка по квоте главы государства (так называемой президентской пятёрки) в новый состав ЦИК. Полномочия действующего состава комиссии истекают в марте 2021 года. По закону пять из 15 членов ЦИК назначаются Госдумой по предложению фракций, пять — Совфедом, ещё пять — президентом.