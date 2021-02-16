В Чувашии возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки

Следственный комитет возбудил в Чувашии уголовное дело по статье "Халатность" в отношении врачей детской республиканской клинической больницы. Причиной стала смерть шестилетней девочки 11 февраля. У неё была диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА), ей полагалась терапия с применением препарата "Нусинерсен" ("Спинраза"). По данным следствия, в лечении ей было отказано. В итоге ребёнок скончался дома, так и не получив полагающейся помощи.

В ходе доследственной проверки обстоятельств трагедии было установлено, что ещё четверым детям с аналогичным диагнозом также было отказано в продолжении терапии лекарственным препаратом "Нусинерсен".

"Уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям либо бездействию конкретных должностных лиц БУ "РДКБ" будет дана принципиальная правовая оценка", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Чувашия.

Напомним, лечение спинальной мышечной атрофии у детей вскоре будет финансироваться государством. Для этого в России создадут фонд, куда будут поступать деньги с повышенного подоходного налога в 15%.

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