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В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

По предварительным данным, возгорание началось с бытовки.

16 февраля 2021, 08:50

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В Новой Москве, в посёлке завода Мосрентген, произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом. Они взорвались.

По данным Лайфа, это случилось на улице Адмирала Корнилова. Сначала загорелась рядом стоящая бытовка. На месте ЧП работают пожарные. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

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Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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