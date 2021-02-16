В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом
По предварительным данным, возгорание началось с бытовки.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
В Новой Москве, в посёлке завода Мосрентген, произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом. Они взорвались.
По данным Лайфа, это случилось на улице Адмирала Корнилова. Сначала загорелась рядом стоящая бытовка. На месте ЧП работают пожарные. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.
"Только в лужу лечь и спать": постоялец сгоревшего хостела из-за пожара остался без документов, и ему некуда идти
Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.
Выбор редакции
В Петербурге около 20 человек эвакуировали из-за пожара в квартире — видео
Под Нижним Новгородом образовалась огромная дыра глубиной пять метров
Слушания по делу Навального о клевете отложили на 20 февраля
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках
Как легче вернуть сотрудников с удалёнки в офис: бизнес-коуч дала советы
Комментариев: 0