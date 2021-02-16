В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

В Новой Москве, в посёлке завода Мосрентген, произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом. Они взорвались.

По данным Лайфа, это случилось на улице Адмирала Корнилова. Сначала загорелась рядом стоящая бытовка. На месте ЧП работают пожарные. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

Авторы