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Категорий: 18

Пожар в хостеле в центре Москвы потушен

В результате ЧП никто не пострадал.

14 февраля 2021, 19:30

Видео © LIFE

Крупный пожар в хостеле на Мясницкой улице в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Хостел загорелся в центре Москвы, эвакуировано 40 человек — видео

Хостел загорелся в центре Москвы, эвакуировано 40 человек — видео

В ходе пожара произошло частичное обрушение кровли, а также повреждение перекрытия между первым и вторым этажами.

В 21:40 пожарные дали локализацию возгорания, а в 22:07 оно было полностью ликвидировано.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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