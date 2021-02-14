Пожар в хостеле в центре Москвы потушен

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Крупный пожар в хостеле на Мясницкой улице в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В ходе пожара произошло частичное обрушение кровли, а также повреждение перекрытия между первым и вторым этажами.

В 21:40 пожарные дали локализацию возгорания, а в 22:07 оно было полностью ликвидировано.

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