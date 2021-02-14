"Мы должны быть вместе с Россией": глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
Регион всегда был русским исторически и ментально, подчеркнул Пушилин.
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал "несмотря ни на что" не бросать Донбасс.
"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — заявил Пушилин.
Глава ДНР отметил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны РФ, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.
"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название "Русский Донбасс", — добавил политик, подчеркнув, что этот регион всегда был русским исторически и ментально.
По словам Пушилина, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития ДНР. Глава республики выразил твёрдое намерение усилить сотрудничество с Москвой словами "мы должны быть вместе с Россией".
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России.
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