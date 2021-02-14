Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России

Первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы планирует "забрать" регион себе.

"Уже открыто речь идёт не об интеграции в состав Украины, а России. И не о создании особого местного самоуправления, прекращении огня, тишины, безопасности, выборах и так далее. Они ставят уже более масштабные задачи: создать квазигосударства на украинских землях", — сказал политик в интервью изданию "Обозреватель".

Ранее Кравчук попросил Запад усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву, так как она якобы не желает выполнять свои обязательства по Донбассу. Он указал, что Россия будет нести потери. Также политик призвал ВСУ действовать как можно жёстче в ответ на обстрелы украинских силовиков в Донбассе.

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