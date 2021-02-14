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Категорий: 18

Дочь Билла Гейтса пошутила про чипирование после вакцинации от коронавируса

Девушка получила первую дозу вакцины от CoViD-19.

14 февраля 2021, 15:41
<p>Дженнифер Гейтс. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/jenniferkgates" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jenniferkgates</a></p>

Дженнифер Гейтс. Фото © Instagram / jenniferkgates

24-летняя дочь американского миллиардера и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Дженнифер сделала прививку от коронавируса. После процедуры девушка пошутила в "Инстаграме" по поводу так называемого чипирования, страх перед которым становится причиной отказа от вакцинации части людей по всему миру.

"Увы, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца. Если бы только она обладала такой силой", написала Дженнифер.

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Дочь предпринимателя также отметила, что, как студент-медик, она испытывает особенную благодарность за то, что в мире появилась такая защита от коронавируса.

Билл Гейтс привился от коронавируса

Билл Гейтс привился от коронавируса

"Призываю всех читать больше и тщательно обдумывать возможность привиться. Чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет наше общество", добавила Гейтс.

Ранее психиатр Александр Федорович дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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