Дочь Билла Гейтса пошутила про чипирование после вакцинации от коронавируса
Девушка получила первую дозу вакцины от CoViD-19.
Дженнифер Гейтс. Фото © Instagram / jenniferkgates
24-летняя дочь американского миллиардера и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Дженнифер сделала прививку от коронавируса. После процедуры девушка пошутила в "Инстаграме" по поводу так называемого чипирования, страх перед которым становится причиной отказа от вакцинации части людей по всему миру.
"Увы, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца. Если бы только она обладала такой силой", — написала Дженнифер.
Дочь предпринимателя также отметила, что, как студент-медик, она испытывает особенную благодарность за то, что в мире появилась такая защита от коронавируса.
"Призываю всех читать больше и тщательно обдумывать возможность привиться. Чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет наше общество", — добавила Гейтс.
Ранее психиатр Александр Федорович дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования".
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