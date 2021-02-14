Врачи раскрыли, что делать в случае "устаревания" вакцин от ковида

Даже если вакцины от коронавирусной инфекции начнут устаревать, у медиков будет возможность в течение нескольких дней создавать новые препараты для борьбы с вирусом. Необходимость в них возникнет с появлением новых штаммов. Такую точку зрения высказал советский и российский учёный, профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

"Вакцина переделывается под новый, изменённый вариант достаточно быстро, и её не надо гонять по всем фазам испытаний, потому что это одно и то же. <…> Переделать принципиально, это работа четырёх дней", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Мнение коллеги разделяет и главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, сейчас рано говорить об устаревании вакцин, но уже есть мутации вируса, способные частично уклоняться от защиты и распространяться дальше.

"Сейчас с уверенностью сказать, что вакцинация какой-то вакциной совсем не будет действовать против "южноафриканского" штамма, нельзя. Слабее действует, это, по-видимому, так. Но будут ли вноситься изменения в вакцину? Очень возможно, что над этим работают", — подытожил учёный.

Напомним, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже в 27 странах. Последними из одобривших препарат стали Казахстан, Сент-Винсент и Гренадины, а также Черногория.

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