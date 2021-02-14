В ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами

Версия о том, что коронавирусная инфекция появилась среди летучих мышей, а уже потом передалась к другим животным и человеку, является наиболее вероятной. Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак.

"Если бы нужно было сказать, на какой путь распространения ковида вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных", — рассказал он в интервью газете The New York Times.

Медик пояснил, что от летучих мышей заразились либо работники фермы, либо её обитатели — хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Причём в пользу последней версии о передаче вируса через "промежуточное звено" высказалось большинство китайских специалистов и участников миссии ВОЗ.

Напомним, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в Китай 14 января для расследования причин появления коронавируса. В частности, учёные посетили рынок в Ухани, который называют родиной ковида, а также Институт вирусологии, чтобы оценить возможность "утечки" коронавируса из лаборатории в Ухани.

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