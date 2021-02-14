"Мы должны работать с русскими и китайцами": Макрон надеется на включение вакцин из РФ и КНР в мировые механизмы
Это должно произойти после того, как препараты будут сертифицированы ВОЗ, добавил политик.
Фото © ТАСС / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на включение вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.
"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учёными, использовались в рамках международных усилий по борьбе с пандемией, как только они будут сертифицированы ВОЗ",— заявил политик.
По словам Макрона, борьба с коронавирусом похожа на гонку со временем. И без быстрых эффективных международных решений можно упустить распространение вируса.
Напомним, ранее президент Франции Макрон отреагировал на публикацию данных о российской вакцине "Спутник V", отметив, что это поможет скорее зарегистрировать препарат в Европе. Свои поздравления в связи с этим выразил и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Сергеем Лавровым.
Ранее сообщалось, что жители Болгарии осудили решение руководства ЕС не разрешать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Евросоюза. Многие отметили, что "пора завязывать с дурацкой ненавистью".
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