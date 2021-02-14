Инфекционист предупредил об опасности заражения детей "британским" коронавирусом-мутантом
При этом вирус не стал более патогенным, отметил врач.
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Новый штамм коронавируса более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей, в том числе детей. Последующие его мутации будут передаваться от человека к человеку ещё проще, но при этом инфекция будет легче переноситься. Об этом рассказал радиостанции "Вести FM" врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
"Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным, поэтому больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса", — сказал Тимаков.
Врач отметил, что при этом вирус не стал более патогенным — ему не нужно убивать своего хозяина, но "ему интереснее размножиться и существовать долго. Поэтому следующие мутации будут облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться", уточнил инфекционист.
"Если мы будем за ними наблюдать, мы увидим, что они постоянно меняются, и каждый раз у нас новые штаммы этих несчастных вирусов. Точно так же ведёт себя и коронавирусная инфекция: ей же нужно приспосабливаться к существованию в человеке. Ей нужно выжить, легче передаться. При этом коронавирусу нужно приспособиться таким способом, чтобы не убить своего носителя", — добавил Тимаков.
По его словам, большинство мутаций происходит в организмах тех людей, которые долго болеют, а именно граждан с хроническими и сопутствующими заболеваниями. Внутри них вирус может находиться и месяц, и два.
Как ранее сообщал Лайф, в Великобритании специалисты обнаружили две новые мутации коронавируса, одна из которых вызывает особое беспокойство у учёных.
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