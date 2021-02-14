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Инфекционист предупредил об опасности заражения детей "британским" коронавирусом-мутантом

При этом вирус не стал более патогенным, отметил врач.

14 февраля 2021, 12:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей, в том числе детей. Последующие его мутации будут передаваться от человека к человеку ещё проще, но при этом инфекция будет легче переноситься. Об этом рассказал радиостанции "Вести FM" врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным, поэтому больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса", сказал Тимаков.

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Врач отметил, что при этом вирус не стал более патогенным — ему не нужно убивать своего хозяина, но "ему интереснее размножиться и существовать долго. Поэтому следующие мутации будут облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться", уточнил инфекционист.

"Если мы будем за ними наблюдать, мы увидим, что они постоянно меняются, и каждый раз у нас новые штаммы этих несчастных вирусов. Точно так же ведёт себя и коронавирусная инфекция: ей же нужно приспосабливаться к существованию в человеке. Ей нужно выжить, легче передаться. При этом коронавирусу нужно приспособиться таким способом, чтобы не убить своего носителя", добавил Тимаков.

По его словам, большинство мутаций происходит в организмах тех людей, которые долго болеют, а именно граждан с хроническими и сопутствующими заболеваниями. Внутри них вирус может находиться и месяц, и два.

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Как ранее сообщал Лайф, в Великобритании специалисты обнаружили две новые мутации коронавируса, одна из которых вызывает особое беспокойство у учёных.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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