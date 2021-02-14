Неэффективно: еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС

Закрытие границ, в отличие от массовой вакцинации, не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы",— сказала она.

Кроме того, Кириакидес сообщила, что если какой-либо производитель вакцин, уже имеющий сертификацию в ЕС, захочет усовершенствовать свой препарат для борьбы с новыми мутациями, то ему теперь не потребуется заново проходить весь процесс сертификации.

Напомним, в Германии продлили локдаун до 7 марта. Канцлер Ангела Меркель заявила, что в стране "обозначилась третья волна" коронавируса, с которой необходимо бороться. Несмотря на это, темпы заражения существенно снижаются, но появляются новые мутации, о которых не было известно до сих пор.

Ранее учёные подсчитали, сколько времени понадобится разным странам для вакцинации 75% населения. Так, например, чтобы провакцинировать эту долю в США, потребуется девять месяцев, в Великобритании — семь. В Европе в этом плане дела обстоят хуже. Например, Швейцарии и Дании для иммунизации 75% жителей потребуется не менее двух лет, Германии — около трёх, а Франции понадобятся все четыре года.

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