"Третья волна обозначилась": в Германии продлили локдаун по коронавирусу до 7 марта

Локдаун по коронавирусу в Германии продлён до 7 марта, такое решение было принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

Таким образом, сохраняются все распоряжения, введённые 2 ноября 2020 года. В стране не работают учреждения, кроме небольших магазинов и аптек, школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено покидать своё жильё на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.

Меркель по итогам совещания заявила, что в Германии "обозначилась третья волна" коронавируса, с которой необходимо бороться. Несмотря на это, темпы заражения существенно снижаются, но появляются новые мутации, о которых было неизвестно ранее.

"Мы знаем, что эти мутации — реальность, их становится всё больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится", — отметила канцлер.

Меркель добавила, что решение об открытии школ и детских садов будут принимать федеральные земли, основываясь на текущей обстановке. Вместе с тем с 1 марта откроются парикмахерские, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения, сейчас эта цифра равна 68. Когда она упадёт до 35, встанет вопрос об открытии музеев, кафе и других учреждений культуры. Следующее заседание по вопросам противодействия ковиду состоится 3 марта.

Ранее Лайф сообщал, что Кипр решил с 1 марта выдавать россиянам и гражданам ещё 56 стран туристические визы.

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