В США четыре человека заразились ковидом после вакцинации

В американском штате Орегон не менее четырёх человек заразились ковидом, несмотря на то что они были привиты двумя дозами вакцины, сообщает NBC.

По данным телеканала, вирус у заболевших обнаружили более чем через две недели после того, как они получили вторую дозу препарата. Отмечается, что болезнь у них протекает в лёгкой либо бессимптомной форме.

"Мы работаем в сотрудничестве с местными властями и специалистами в сфере здравоохранения с тем, чтобы выявить источник заражения. На данный момент мы проводим процедуру определения последовательности генома, результаты будут известны на следующей неделе", — заявили в департаменте здравоохранения штата.

Ранее Лайф писал о том, что в Германии 14 вакцинированных пенсионеров заразились "британским" коронавирусом-мутантом. Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти страны внимательно следить за стариками после введения второго компонента вакцины. Он отметил, что до сих пор нет надёжных данных о том, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

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