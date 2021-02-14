Korean Air запустит полёты "в никуда" для тех, кто соскучился по путешествиям
Таким образом корейские авиалинии планируют бороться с кризисом из-за пандемии коронавируса.
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На фоне кризиса из-за коронавируса крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air организовал так называемый экскурсионный полёт "в никуда". Об этом сообщает агентство Yonhap.
Пассажирам предлагается рейс из международного аэропорта Инчхон. Самолёт пролетит над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего вернётся в точку отправления. Первое такое путешествие Korean Air запланировала на 27 февраля. Пока не известно, будет ли компания продолжать продавать билеты на рейсы "в никуда" в марте.
Сообщается, что полёт продлится 2 часа 20 минут. Билеты будут стоить от 200 до 630 долларов в зависимости от класса салона.
Стоит отметить, что из-за коронавирусных ограничений южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным направлениям ещё в 2020 году. Так, согласно данным Министерства транспорта республики, пассажиропоток местных авиалиний снизился на 82,3%.
Между тем, "полёты в никуда" становятся популярными среди туристов. Ранее Лайф сообщал, что на Тайване билеты на подобный рейс были раскуплены всего за пять минут после старта продаж.
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