Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Korean Air запустит полёты "в никуда" для тех, кто соскучился по путешествиям

Таким образом корейские авиалинии планируют бороться с кризисом из-за пандемии коронавируса.

14 февраля 2021, 08:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На фоне кризиса из-за коронавируса крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air организовал так называемый экскурсионный полёт "в никуда". Об этом сообщает агентство Yonhap.

Пассажирам предлагается рейс из международного аэропорта Инчхон. Самолёт пролетит над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего вернётся в точку отправления. Первое такое путешествие Korean Air запланировала на 27 февраля. Пока не известно, будет ли компания продолжать продавать билеты на рейсы "в никуда" в марте.

Во время пандемии человечество стало значительно тише

Во время пандемии человечество стало значительно тише

Сообщается, что полёт продлится 2 часа 20 минут. Билеты будут стоить от 200 до 630 долларов в зависимости от класса салона.

Стоит отметить, что из-за коронавирусных ограничений южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным направлениям ещё в 2020 году. Так, согласно данным Министерства транспорта республики, пассажиропоток местных авиалиний снизился на 82,3%.

Стало известно, когда российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов

Стало известно, когда российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов

Между тем, "полёты в никуда" становятся популярными среди туристов. Ранее Лайф сообщал, что на Тайване билеты на подобный рейс были раскуплены всего за пять минут после старта продаж.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Южной Корее уничтожили более 25 миллионов домашних птиц из-за вспышки гриппа

1 февраля, 04:26

"Вам шашечки или лететь?" Россиян призвали смириться с запретом на баулы в лоукостерах

11 февраля, 17:30
Life

Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США

сегодня в 12:08

День святого Валентина потерял популярность среди россиян

сегодня в 12:03

Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1