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В Китае аттракцион вышел из-под контроля и травмировал 16 человек — видео

Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

14 февраля 2021, 08:15

В Китае минимум 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов. Видео © Twitter / Ruben Abarca

В провинции Хунань на юго-востоке Китая в результате аварии на аттракционе "Цепочная карусель" пострадало как минимум 16 человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в результате сбоя некоторые посетители выпали из качелей. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

На кадрах с места происшествия, которые публикуют в соцсетях, видно, что люди на карусели находятся достаточно высоко над землёй, и в определённый момент часть конструкции падает, а люди оказываются внизу.

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Аттракцион после произошедшего временно закрыли.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дубае открылась самая высокая в мире карусель. Аттракцион позволяет парить на цепных качелях на высоте 140 метров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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