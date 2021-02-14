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Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в японской префектуре Фукусима

Это отголосок подземных толчков, которые наблюдались накануне.

14 февраля 2021, 07:49

Фото © Twitter / seekroid

Ещё одно землетрясение — магнитудой 5,2 — произошло в японской префектуре Фукусима. По данным национального метеорологического управления Страны восходящего солнца, его очаг залегал на глубине 50 километров.

О пострадавших или разрушениях не сообщается. Метеорологическое управление объявило об угрозе цунами, но вскоре это предупреждение было снято. Местным жителям также напомнили, что в ближайшие дни возможны афтершоки, количество которых на данный момент более 20.

Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме во время землетрясения вылилась вода

Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме во время землетрясения вылилась вода

Как минимум 103 человека пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло в Японии в субботу, 13 февраля. Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке страны. На кадрах, которые местные жители опубликовали в Сети, видно, что в некоторых районах тряска ощущалась особенно сильно.

Напомним, почти десять лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибло и пропало без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление и привело к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Жители Фукусимы покинули город.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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