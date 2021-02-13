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В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима.

13 февраля 2021, 14:50

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Видео © Соцсети

В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,1. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Об этом свидетельствуют данные NHK.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке Японии (в районе префектуры Фукусима). На кадрах, которые местные жители публикуют в Сети, видно, что в некоторых районах тряска ощущалась особенно сильно.

Камера видеонаблюдения засняла момент землетрясения в Ереване

Камера видеонаблюдения засняла момент землетрясения в Ереване

Напомним, почти 10 лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибли и пропали без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Жители Фукусимы покинули город.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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