В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке Японии (в районе префектуры Фукусима). На кадрах, которые местные жители публикуют в Сети, видно, что в некоторых районах тряска ощущалась особенно сильно.

Напомним, почти 10 лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибли и пропали без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Жители Фукусимы покинули город.