МИД РФ объяснил ротацией отъезд нескольких дипломатов из Британии
Западные партнёры Москвы ранее ввели "комплексные визовые размены".
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Отъезд из Великобритании нескольких сотрудников Посольства России в Лондоне и их семей связан с плановой ротацией. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее в некоторых телеграм-каналах произошедшее увязали с готовящимися санкциями королевства в отношении России.
"Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой", — заявили в МИД РФ.
Дипломатические работники вынуждены заезжать группами по причине того, что страны Запада ввели так называемые комплексные визовые размены, указали в ведомстве. Такой подход, по мнению дипломатов, не является нормой. Как пояснили в министерстве, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Из-за этого российские дипломаты вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов.
А ранее главный дипломат Евросоюза Боррель объяснил, от чего зависит продолжительность санкций против России.
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