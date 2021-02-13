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СМИ: Убийцу учительницы из Воронежа заподозрили в жестокой расправе над семьёй пенсионеров

Злоумышленник совершил преступление в Луганске, а затем приехал в Россию.

13 февраля 2021, 14:15
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<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/public82912891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Луганской Народной Республики</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / МЧС Луганской Народной Республики

Правоохранители нашли у обвиняемого в жестокой расправе над учительницей из Воронежа вещи, похищенные из дома убитой семейной пары в Луганске. Об этом сообщает Пятый канал.

Фото © "ВКонтакте" / МЧС Луганской Народной Республики

Фото © "ВКонтакте" / МЧС Луганской Народной Республики

Отмечается, что поздно вечером 25 января подозреваемый вместе с двумя сообщниками, вероятно, убил пожилых супругов, ограбил и поджёг их дом. А после преступники сбежали в Воронеж. В данный момент все трое злоумышленников задержаны.

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

Напомним, трагедия в Воронеже произошла вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела прокричать "Меня убивают!". По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений, также у неё украли сотовый и сумочку. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, подозреваемого объявили в федеральный розыск. Спустя неделю после происшествия его задержали, а 12 февраля арестовали на два месяца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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