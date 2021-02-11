СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

В Воронеже предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве 47-летней учительницы. Его искали несколько дней. На допрос доставили в наручниках и с заломленными руками. СК показал видео со следственных действий.

"В Воронеже мужчине предъявлено обвинение в убийстве учительницы, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время планируется проверка показаний на месте преступления, а также выполнение иных следственных и процессуальных действий", — говорится в сообщении СК.

31-летний предполагаемый убийца стал фигурантом дела по двум статьям — "Убийство, сопряжённое с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". В суд будет направлено ходатайство о его аресте.

Напоминаем, что жуткое убийство было совершено 2 февраля. 47-летнюю учительницу одной из воронежских школ зарезали на улице. У неё было 13 ножевых ранений.

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