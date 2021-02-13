Центр поддержки экспорта Подмосковья стал лидером по эффективности за 2020 год

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Подмосковья занял первое место в рейтинге эффективности по итогам 2020 года, сообщает телеканал "360". Отмечается, что существующий всего пять лет ЦПЭ в последние три года неизменно является лидером среди всех региональных компаний.

Результаты работы центров подвели в рамках стратегической сессии "Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП". Организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"У Московской области по естественным причинам полностью несырьевой экспорт, в структуре которого много высокотехнологичных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это именно тот экспорт, который, как мне кажется, может и должен расти, если говорить в целом о стране", — подчеркнул зампред Правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

По его словам, по итогам прошедшего года объём поддержки экспорта от ЦПЭ Подмосковья составил 62,5 миллиона долларов. Духин отметил, что ежегодно услугами центра пользуются десятки фирм, многие из которых благодаря оказанной поддержке впервые выходят на иностранные рынки.

В свою очередь, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева напомнила, что интерес бизнеса к экспорту продолжает расти. Она подчеркнула, что за пять лет существования подмосковного Центра поддержки экспорта его услугами воспользовалось уже более 4200 российских компаний.

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