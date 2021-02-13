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Стали известны задачи бомбардировщиков США в небе над Россией

Самолёты будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе.

13 февраля 2021, 13:30
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Фото © Pixabay

Фокус операций бомбардировщиков Военно-воздушных сил США в отношении потенциальных противников, в том числе России, резко изменился. Об этом пишет издание The Drive.

"Совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории", отмечает автор публикации.

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По его словам, теперь самолёты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и Европе, а также без посадок преодолевать большие расстояния, направляясь в стратегически важные районы и обратно. Такие действия нужны для того, чтобы "сдержать" потенциальных противников, в числе которых Россия, Китай, Иран и Северная Корея, и показать им возможности американских военно-воздушных войск по нанесению ударов на дальние расстояния.

Ранее Минобороны показало кадры полётов бомбардировщиков из ядерной триады.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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