Стали известны задачи бомбардировщиков США в небе над Россией

"Совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории", — отмечает автор публикации.

По его словам, теперь самолёты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и Европе, а также без посадок преодолевать большие расстояния, направляясь в стратегически важные районы и обратно. Такие действия нужны для того, чтобы "сдержать" потенциальных противников, в числе которых Россия, Китай, Иран и Северная Корея, и показать им возможности американских военно-воздушных войск по нанесению ударов на дальние расстояния.