Двух детей, брошенных матерью умирать в снегу, перевели из реанимации в обычную палату
Малышам помогут не только врачи, но также волонтёры и психологи.
Фото © Пресс-служба уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Двое из троих детей, которых неадекватная мать унесла в лес и пыталась закопать в снегу, переведены из реанимации в общую палату. Малыши будут оставаться под чутким наблюдением врачей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова.
"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтёрами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", — написала омбудсмен на своей странице в "Инстаграме".
Кузнецовой удалось пообщаться с местным жителем, который увидел дикую картину с неадекватной женщиной и малышами и сообщил обо всём в экстренные службы. Омбудсмен рассказала, что мужчина тогда гулял с собакой. Героем себя не считает, просто когда заметил детей в снегу, то действовал незамедлительно. Он не оставлял их до приезда скорой помощи.
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По данным источника Лайфа в экстренных службах, пострадавшие переведены из реанимации в травматологию.
Напомним, вечером 11 февраля мать вывезла троих детей на пустырь в Новой Москве и бросила умирать в снегу. Самому старшему из ребят — десять лет, среднему — два года, а младшей — всего одиннадцать месяцев. Пострадавшие несовершеннолетние находятся в больнице с обморожением, по факту происшествия начата доследственная проверка. Лайф публиковал видео с "пустыря смерти", где были найдены малыши.
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