Лайф публикует видео с "пустыря смерти", где москвичка бросила троих детей умирать

Лайф публикует видео из лесополосы в Новой Москве, где вечером 11 февраля обнаружили троих голых детей. Малышей на пустырь вывезла родная мать и бросила там умирать на морозе.

На окраине леса нет ни домов, ни других строений. Замерзающих детей спасли благодаря очевидцу, который по счастливой случайности оказался в безлюдном месте — гулял с собакой. Дети к этому времени получили обморожение, сейчас они в больнице. Один из них находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.