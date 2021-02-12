Лайф публикует видео с "пустыря смерти", где москвичка бросила троих детей умирать
Женщина раздела их догола и оставила на 15-градусном морозе.
"Пустырь смерти", где москвичка бросила троих детей умирать. Видео © LIFE
Лайф публикует видео из лесополосы в Новой Москве, где вечером 11 февраля обнаружили троих голых детей. Малышей на пустырь вывезла родная мать и бросила там умирать на морозе.
На окраине леса нет ни домов, ни других строений. Замерзающих детей спасли благодаря очевидцу, который по счастливой случайности оказался в безлюдном месте — гулял с собакой. Дети к этому времени получили обморожение, сейчас они в больнице. Один из них находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что в Иркутске школьница семь часов просидела в заблокированном лифте. Оказавшаяся в плену девочка молила маму освободить её.
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