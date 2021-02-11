"Мама, пожалуйста, освободи меня!" В Иркутске школьница семь часов просидела в заблокированном лифте

В Иркутске школьница семь часов просидела в заблокированном лифте. Видео © LIFE

В Иркутске восьмилетняя школьница семь часов просидела в заблокированном лифте. Об этом Лайфу рассказала мать ребёнка.

Инцидент произошёл 9 февраля. Днём девочка вышла из школы, позвонила маме и направилась домой, но в три часа отец не обнаружил её в квартире. Семья начала поиски, искали в учебном заведении, во дворе, затем обратились в полицию.

Выяснилось, что около часа дня отключили свет, поэтому проверить по камерам, где ребёнок, было невозможно. В управляющей компании родителям сказали, что все лифты были открыты и осмотрены, поэтому им и в голову не пришло искать её там.

Уже в полиции был поднят вопрос, точно ли проверены все кабины, после этого лифт открыли вручную и около 20:30 обнаружили там пропавшую школьницу. Электроэнергия к тому моменту по-прежнему была отключена. Таким образом, девочка провела в темноте и закрытом пространстве почти семь часов.

Позже мать увидела на телефоне пропущенные звонки, сообщения и видео от дочери. Они пришли все сразу, но несвоевременно, в доме очень плохо работала мобильная связь. Женщина показала душераздирающую запись, на которой ребёнок умолял освободить её.

"Мама, пожалуйста, послушай меня, я в лифте. Если ты вернёшься с работы, иди сразу в большой лифт, широкий, я там буду тебя звать. Мама, пожалуйста, освободи меня!" — со слезами просила школьница.

Девочка нажала кнопку экстренного вызова в лифте, и её вызов даже был принят, это слышно на одном из видео, которые она отправляла маме. Но никто не отреагировал.

Мать отметила, что подъезды сконструированы почти без окон, там даже при свете страшно ходить, а её дочери пришлось в ужасном стрессе просидеть так очень долгое время.

"Вызвали в отделение полиции скорую помощь, она [дочь] была осмотрена, было повышенное давление, вся бледная, в тяжёлом стрессовом состоянии. Она очень замёрзла в лифте, и вообще неизвестно, какие последствия могут быть. Боязнь темноты, клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства", — рассказала жительница Иркутска.

Женщина уверена, что за действия или бездействие должны отвечать соответствующие структуры, и намерена наказать виновных. По её словам, делом уже занимается Следственный комитет РФ.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве лифт со школьником внутри пролетел три этажа. Ребёнок получил травму ноги и был госпитализирован.

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