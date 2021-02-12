В Ростове-на-Дону на тротуар рухнула огромная стена — видео
По предварительным сведениям, никто не получил травм.
В Ростове-на-Дону на тротуар рухнула огромная стена. Видео © Соцсети
В Ростове-на-Дону в переулке Семашко прямо на тротуар рухнула огромная стена у дома № 9. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Судя по кадрам с места ЧП, рухнула подпорная стена строящегося частного дома. В администрации города сообщили, что собственник обязался провести работы по восстановлению и укреплению стены до понедельника. У места происшествия временно перекрыто движение — по Семашко от улицы Донской.
А во Владикавказе ранее взрывом был уничтожен магазин. Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа. Из-под завалов спасатели достали одного выжившего. Мужчина рассказал, что трудился в здании охранником и был единственным человеком внутри в момент ЧП.