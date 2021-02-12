В Ростове-на-Дону на тротуар рухнула огромная стена — видео

В Ростове-на-Дону в переулке Семашко прямо на тротуар рухнула огромная стена у дома № 9. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Судя по кадрам с места ЧП, рухнула подпорная стена строящегося частного дома. В администрации города сообщили, что собственник обязался провести работы по восстановлению и укреплению стены до понедельника. У места происшествия временно перекрыто движение — по Семашко от улицы Донской.