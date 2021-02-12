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В Ростове-на-Дону на тротуар рухнула огромная стена — видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

12 февраля 2021, 13:21

В Ростове-на-Дону на тротуар рухнула огромная стена. Видео © Соцсети

В Ростове-на-Дону в переулке Семашко прямо на тротуар рухнула огромная стена у дома № 9. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Судя по кадрам с места ЧП, рухнула подпорная стена строящегося частного дома. В администрации города сообщили, что собственник обязался провести работы по восстановлению и укреплению стены до понедельника. У места происшествия временно перекрыто движение — по Семашко от улицы Донской.

Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

А во Владикавказе ранее взрывом был уничтожен магазин. Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа. Из-под завалов спасатели достали одного выжившего. Мужчина рассказал, что трудился в здании охранником и был единственным человеком внутри в момент ЧП.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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