"От взрыва проснулся": охранник уничтоженного ТЦ во Владикавказе рассказал об инциденте — видео

Охранник, спасшийся из-под завалов взорвавшегося торгового комплекса во Владикавказе, рассказал, что был один в здании на момент ЧП. Его завалило обломками здания, но ему удалось выползти наружу. Своё состояние он описывает как удовлетворительное.