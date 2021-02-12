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Категорий: 18

"От взрыва проснулся": охранник уничтоженного ТЦ во Владикавказе рассказал об инциденте — видео

По словам мужчины, в здании торгового комплекса он был один.

12 февраля 2021, 06:46
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Выживший при взрыве во Владикавказе. Видео © Пресс-служба Правительства Северной Осетии

Охранник, спасшийся из-под завалов взорвавшегося торгового комплекса во Владикавказе, рассказал, что был один в здании на момент ЧП. Его завалило обломками здания, но ему удалось выползти наружу. Своё состояние он описывает как удовлетворительное.

"Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся, как-то выполз оттуда", — заявил мужчина.

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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