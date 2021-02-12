"От взрыва проснулся": охранник уничтоженного ТЦ во Владикавказе рассказал об инциденте — видео
По словам мужчины, в здании торгового комплекса он был один.
Выживший при взрыве во Владикавказе. Видео © Пресс-служба Правительства Северной Осетии
Охранник, спасшийся из-под завалов взорвавшегося торгового комплекса во Владикавказе, рассказал, что был один в здании на момент ЧП. Его завалило обломками здания, но ему удалось выползти наружу. Своё состояние он описывает как удовлетворительное.
"Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся, как-то выполз оттуда", — заявил мужчина.
Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа.
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