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Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

По предварительным данным, под завалами дома может находиться как минимум один человек.

12 февраля 2021, 05:05
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Последствия мощного взрыва во Владикавказе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе на улице Гагкаева. Трёхэтажное здание, где располагалось несколько магазинов, оказалось практически полностью разрушено. Как видно на кадрах с места инцидента, обломки постройки оказались разбросаны на десятки метров.

Как сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона, предварительно установлено, что под завалами находится один человек.

Причина взрыва устанавливается, на месте работают спасательные службы и правоохранительные органы.

На севере Москвы загорелось здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы — видео

На севере Москвы загорелось здание с газовыми баллонами. Слышны взрывы — видео

Ранее Лайф сообщал о взрыве в одной из многоэтажек в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Позже криминалисты установили, что у мужчины в руках взорвалась боевая граната.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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