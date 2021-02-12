Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Последствия мощного взрыва во Владикавказе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе на улице Гагкаева. Трёхэтажное здание, где располагалось несколько магазинов, оказалось практически полностью разрушено. Как видно на кадрах с места инцидента, обломки постройки оказались разбросаны на десятки метров.