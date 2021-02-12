Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео
По предварительным данным, под завалами дома может находиться как минимум один человек.
Мощный взрыв прогремел во Владикавказе на улице Гагкаева. Трёхэтажное здание, где располагалось несколько магазинов, оказалось практически полностью разрушено. Как видно на кадрах с места инцидента, обломки постройки оказались разбросаны на десятки метров.
Как сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона, предварительно установлено, что под завалами находится один человек.
Причина взрыва устанавливается, на месте работают спасательные службы и правоохранительные органы.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в одной из многоэтажек в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Позже криминалисты установили, что у мужчины в руках взорвалась боевая граната.
Выбор редакции
Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе
На месте взрыва во Владикавказе найден выживший
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0