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В ВОЗ оценили требование носить перчатки в общественных местах

Представитель организации отметила, что из-за коронавируса появилось огромное количество мусора.

12 февраля 2021, 04:40
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В рекомендации Всемирной организации здравоохранения не говорится о необходимости носить перчатки в общественных местах. Эксперты советуют мыть руки около 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие CoViD-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты", — приводит слова эксперта РБК.

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Напомним, в Москве использование в общественных местах средств индивидуальной защиты, включая перчатки, является обязательным с 12 мая. Штраф за их отсутствие составляет четыре-пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель медицинских перчаток стал рассадником коронавируса.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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