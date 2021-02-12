В ВОЗ оценили требование носить перчатки в общественных местах

В рекомендации Всемирной организации здравоохранения не говорится о необходимости носить перчатки в общественных местах. Эксперты советуют мыть руки около 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие CoViD-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты", — приводит слова эксперта РБК.

Напомним, в Москве использование в общественных местах средств индивидуальной защиты, включая перчатки, является обязательным с 12 мая. Штраф за их отсутствие составляет четыре-пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель медицинских перчаток стал рассадником коронавируса.

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