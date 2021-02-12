В ВОЗ оценили требование носить перчатки в общественных местах
Представитель организации отметила, что из-за коронавируса появилось огромное количество мусора.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В рекомендации Всемирной организации здравоохранения не говорится о необходимости носить перчатки в общественных местах. Эксперты советуют мыть руки около 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие CoViD-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты", — приводит слова эксперта РБК.
"Создают ощущение страха": врач-эпидемиолог объяснил Лайфу, почему он требует отмены масочного режима в Верховном суде
Напомним, в Москве использование в общественных местах средств индивидуальной защиты, включая перчатки, является обязательным с 12 мая. Штраф за их отсутствие составляет четыре-пять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель медицинских перчаток стал рассадником коронавируса.
Выбор редакции
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о первых случаях коронавируса
Офисный этикет после пандемии ковида: эксперт рассказала, что изменится
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0