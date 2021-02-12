Частные лаборатории в России заработали на ковидных тестах около 42 миллиардов рублей

Частные лаборатории в России заработали на тестах на определение коронавируса около 42 миллиардов рублей, подсчитала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учётом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объём выручки, полученный коммерческими лабораториями, должен составить, по самым скромным подсчётам, около 42 миллиардов рублей", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По словам Лебединской, тесты на ковид стали для частных лабораторий настоящим спасением весной 2020 года, когда из-за ограничений практически прекратились традиционные исследования.

Эксперт отметила, что, согласно данным Роспотребнадзора, на февраль 2021 года в России проведено свыше 105,3 миллиона тестов на коронавирус, коммерческих из них только 15–20%. По её словам, взрывной рост числа исследований начался в июне и достиг пиковых показателей в октябре-декабре. Лебединская добавила, что массовое тестирование повлияло на повышение средней стоимости тестов — с 1742 рублей в первом квартале прошлого года до 1940 рублей летом.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают тест-систему для выявления коронавирусов-мутантов.

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