Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в онлайн-формате состоится через неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. На ней мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают актуальные международные вопросы. Но в нынешнее время из-за пандемии коронавируса конференция состоится в сильно усечённом формате. Её глава Вольфганг Ишингер планирует провести очную встречу позже в этом году.