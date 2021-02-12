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Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Принять в ней участие намерены президент США Джо Байден, генсеки ООН и НАТО, а также другие мировые лидеры.

12 февраля 2021, 01:29
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в онлайн-формате состоится через неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Участие в онлайн-мероприятии намерены принять президент США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

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Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. На ней мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают актуальные международные вопросы. Но в нынешнее время из-за пандемии коронавируса конференция состоится в сильно усечённом формате. Её глава Вольфганг Ишингер планирует провести очную встречу позже в этом году.

Ранее Песков опроверг информацию, что послание Путина Федеральному собранию состоится 24 февраля.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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