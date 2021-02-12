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"Незаконные и бесчеловечные действия": Меган Маркл выиграла иск о конфиденциальности против британского таблоида

Издание с решением не согласилось и готовит апелляцию.

12 февраля 2021, 00:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B0u59igFbIM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sussexroyal</a></p>

Фото © Instagram / sussexroyal

Герцогиня Суссекская Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида Mail on Sunday по делу о публикации её частного письма к отцу. Об этом сообщает ABC News.

Судья Высокого суда постановил, что статьи издания нарушают конфиденциальность, но некоторые вопросы, касающиеся авторских прав Маркл на письмо, должны быть рассмотрены дополнительно. Следующее слушание назначено на 2 марта.

"После двух долгих лет судебных разбирательств я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия. Для этих СМИ это игра. Для меня и многих других это реальная жизнь, настоящие отношения и вполне настоящая грусть", — заявила герцогиня после процесса.

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Издание Mail on Sunday с вынесенным решением не согласилось и рассматривает возможность подачи апелляции.

Напомним, в октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Суссекской. По словам Гарри, его содержание изменили таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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