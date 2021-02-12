"Всех прошу, не ругайтесь": житель Дагестана обратился к россиянам после истории "с заменой младенцев куклами"
В МВД по региону сообщили, что мужчина будет просить следствие не возбуждать уголовного дела.
Житель Дагестана обратился к россиянам после истории "с заменой младенцев куклами". Видео © Instagram / mvd.dagestan
Житель Дагестана, чья жена девять месяцев врала ему о своей беременности, а после выдала кукол за умерших младенцев, обратился к россиянам и призвал не критиковать органы власти и перинатальный центр, где якобы рожала женщина. Видео опубликовано на официальной странице МВД Дагестана в "Инстаграме".
Дауд Даудов поблагодарил всех, кто его поддерживал, и тех, кто выполнял свою работу и разбирался в этой запутанной ситуации.
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"Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра. Просить прощения мне не за что. Я думал, что я отец, делал своё дело, был вынужден это делать. Я ничего не стыжусь", — заявил мужчина.
В МВД Дагестана отметили, что Даудов не мог поступить иначе. Он был убеждён, что его детей кто-то украл или спрятал, поэтому стремился придать истории максимальный резонанс. Если бы мужчина хоть на минуту усомнился в правдивости всего происходящего, это никогда бы не вышло за пределы семьи.
"Когда эмоции затмевают всё вокруг, мы часто, очень часто ошибаемся, делаем неправильные выводы, даём ложные оценки тем или иным обстоятельствам и поступкам", — подчеркнули в ведомстве.
В МВД добавили, что Даудов будет просить следствие не возбуждать уголовного дела.
Как сообщал Лайф, жуткий обман обнаружился уже на кладбище. Во время погребения безутешный отец случайно заметил, что в саванах вместо его "умерших детей" лежат куклы. Мужчина сразу начал надеяться, что малыши живы. Он подумал, что младенцев подменили в роддоме. Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. Позже она сама призналась, что выдумала беременность.
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