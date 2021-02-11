Умер легендарный музыкант, 23-кратный лауреат "Грэмми" Чик Кориа
Причиной смерти стала редкая форма рака.
Чик Кориа. Фото © ТАСС / "Ведомости"
Знаменитый американский джазовый пианист Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на его сайте.
Причиной смерти артиста стала редкая форма рака, диагностированная совсем недавно.
"На протяжении всей своей жизни и карьеры Чик наслаждался свободой и удовольствием, которые можно было получить, создавая что-то новое. <...> Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, великим наставником и другом для многих. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведённым в путешествиях по миру, он вдохновил миллионы людей", — говорится в некрологе.
Чик Кориа (имя при рождении Армандо Кориа) считается одним из самых авторитетных джазовых музыкантов мира. Он был номинирован на 50 премий "Грэмми" и получил 23 из них. Широкое признание пришло к артисту благодаря основанной им в 1972 году группе Return to Forever. В Бостоне (столица родного штата Кориа Массачусетса) в его честь прижизненно назвали улицу.
Ранее в США скончался знаменитый актёр Кристофер Пламмер.
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