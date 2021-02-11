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Умер легендарный музыкант, 23-кратный лауреат "Грэмми" Чик Кориа

Причиной смерти стала редкая форма рака.

11 февраля 2021, 23:26
<p>Чик Кориа. Фото © ТАСС / "Ведомости"</p>

Чик Кориа. Фото © ТАСС / "Ведомости"

Знаменитый американский джазовый пианист Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на его сайте.

Причиной смерти артиста стала редкая форма рака, диагностированная совсем недавно.

"На протяжении всей своей жизни и карьеры Чик наслаждался свободой и удовольствием, которые можно было получить, создавая что-то новое. <...> Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, великим наставником и другом для многих. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведённым в путешествиях по миру, он вдохновил миллионы людей", — говорится в некрологе.

Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Чик Кориа (имя при рождении Армандо Кориа) считается одним из самых авторитетных джазовых музыкантов мира. Он был номинирован на 50 премий "Грэмми" и получил 23 из них. Широкое признание пришло к артисту благодаря основанной им в 1972 году группе Return to Forever. В Бостоне (столица родного штата Кориа Массачусетса) в его честь прижизненно назвали улицу.

Ранее в США скончался знаменитый актёр Кристофер Пламмер.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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