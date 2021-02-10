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Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Ему было 78 лет.

10 февраля 2021, 23:38
<p>Ларри Флинт. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS</p>

Ларри Флинт. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS

Умер культовый американский издатель, основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом сообщает TMZ.

По данным СМИ, медиамагнат скончался в среду утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.

Первый номер Hustler Флинт опубликовал в 1974 году. В скором времени он захватил треть американского рынка с тиражом в три миллиона экземпляров. В 1978 году на Флинта совершил покушение серийный убийца и расист Джозеф Франклин. С тех пор издатель передвигался в инвалидной коляске. В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта", главную роль в котором исполнил Вуди Харрельсон.

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Флинт был женат пять раз, в браках у него родилось пятеро детей.

Ранее в возрасте ста лет умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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