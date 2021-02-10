Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

По данным СМИ, медиамагнат скончался в среду утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.

Первый номер Hustler Флинт опубликовал в 1974 году. В скором времени он захватил треть американского рынка с тиражом в три миллиона экземпляров. В 1978 году на Флинта совершил покушение серийный убийца и расист Джозеф Франклин. С тех пор издатель передвигался в инвалидной коляске. В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта", главную роль в котором исполнил Вуди Харрельсон.